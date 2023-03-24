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Коммерсантъ FM
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Ярославль ждет Таню Ненахову в апреле

17 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Владимир» мы рассказали историю семилетней Тани Ненаховой из Владимирской области («Завязать шнурки», Инна Кравченко). У девочки последствия полиомиелитоподобного поражения спинного мозга — нарушение двигательной активности левой руки. Таня не может высоко поднять руку, отвести плечо, согнуть и разогнуть пальцы, ей требуется этапное хирургическое лечение. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 894 376 руб.) собрана. Родители Тани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Таня Ненахова

Таня Ненахова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Таня Ненахова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 17 марта 24 077 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Ставрополье», «Ярославия», «Поморье», «Марий Эл», а также 136 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 26 023 456 руб.

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