Полный обзор

Страховщики хотят получить возможность обращаться к записям систем видеофиксации по всей России. Речь идет и о системах, установленных на магистралях, на улицах городов и даже дверях подъездов. Во Всероссийском союзе страховщиков говорят, что это поможет бороться с мошенниками и быстрее разбираться в обстоятельствах ДТП. Механизм уже работает в нескольких регионах, включая Москву. Но бизнес считает, что его нужно распространить на всю страну. Там, где страховщики не имеют прямого доступа к камерам, они могут запросить записи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Почему действующий механизм не устраивает игроков рынка? Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов говорит, что существующих инструментов недостаточно:

«Давно стоит задача, чтобы во всех субъектах Российской Федерации страховщики могли получать информацию с видеокамер. Это предусмотрено законом. Для чего это нужно? Для того чтобы получить подтверждение факта страхового случая, ускорить выплату физическому, юридическому лицу в связи с получением этой информации, а также исключить возможные споры по обстоятельствам и выявить признаки мошенничества.

Что касается запроса записей в МВД, дело в том, что все камеры разные. Например, к устройствам "Безопасный город " ведомство никакого отношения не имеет. Есть камеры, которые принадлежат МЧС, другие —коммунальным службам. Нам нужна информация с разных устройств, но не все могут эту информацию предоставить. Даже если камера есть, то она может снимать не тот ракурс, который нужно. Процесс должен быть достаточно активный, потому что нам отвечают в течение 30 календарных дней. При этом информация с камеры хранится от недели до двух».

В МВД к идее страховщиков относятся скептически и говорят, что доступ к камерам угрожает персональным данным россиян. Игроки рынка возражают: их интересуют не конкретные люди, а страховые события. Однако риски у расширения доступа есть, хоть они и небольшие, говорит начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд:

«Чем больше людей, которые имеют доступ к камерам, тем больше возможность злоупотребления — торговли данными. Например, если вор нацелился на конкретного жильца, то камера на подъезде поможет ему понять, дома ли владелец квартиры. Это удешевляет атаку.

Если рассматривать большие города, в которых очень много камер хорошего качества, то можно теоретизировать и уйти в сторону "Черного зеркала", когда кто угодно сможет следить за любой персоной. Но в реальности для этого нужна совокупность многих факторов. Камера должна уметь распознавать лица или силуэты. Качественными должны быть и каналы передачи. Есть много "но" в реализации такой социальной слежки.

Если мы хотим как-то совсем минимизировать эти риски, но при этом дать страховщикам доступ к видеокамерам, то все сводится к двум аксиомам — разграничение прав доступа и контроль действий легитимного пользователя внутри системы».

На прошлой неделе в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что проект по выявлению автомобилей без ОСАГО по видеокамерам готов к запуску. Как пишет “Ъ ”, система может ежедневно фиксировать до 70 тыс. таких машин. Правда, по данным газеты, ее вряд ли запустят до 2024 года из-за технических сложностей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов