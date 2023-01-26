В ОСАГО появляются старые детали

Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО, а также ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей. Такие предложения планируют обсудить на встрече с ЦБ. Эксперты считают, что реализация части идей возможна, однако сопряжена с ростом рисков как для страховщиков, так и для клиентов. И может привести к росту числа отказов от покупки полисов ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страховщики предлагают внести ряд изменений в закон об ОСАГО, следует из документа, подготовленного Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) к совещанию с зампредом ЦБ Филиппом Габунией, намеченному на 26 января (“Ъ” ознакомился с документом). Речь идет о том, чтобы закрепить в законе «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Если предложение будет отклонено, нужно увеличить продолжительность ремонта (с 30 до 60 дней) и разрешить его делать с использованием подержанных запчастей.

Также предлагается установить, что натуральная форма возмещения применяется лишь при наличии у страховщика договора с СТОА. Одновременно необходимо ввести обязанность потерпевшего предоставить транспортное средство для ремонта в определенные сроки, а в случае несоблюдения — предусмотреть право страховщика выплачивать возмещение деньгами. С такими предложениями выступают ВСС, РСА, ВСК и «Росгосстрах».

Как поясняет член правления «Росгосстраха» Денис Макаров, в сложившейся ситуации, когда логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей в наличии нет в принципе, возможность использования подержанных запчастей, а также отсутствие у клиента возможности отказаться от выбранной страховщиком СТОА — это чаще всего единственный способ для страховой компании обеспечить ремонт автомобиля, соблюдая установленные законом сроки. В ВСС и РСА отметили, что «большая часть предложений не войдет в обсуждение с регулятором». В ВСК не ответили на запрос “Ъ”.

По данным ВСС, в декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила около 91 тыс. руб., что на 23% больше, чем в декабре 2021 года. При этом средняя премия по итогам 2022 года в целом выросла на 21%, достигнув почти 7 тыс. руб. В сегменте легковых автомобилей физлиц рост средней премии составил 17%.

Впрочем, не все компании настроены столь радикально. По словам собеседника “Ъ” на рынке, к использованию подержанных запчастей «стоит переходить на время, с ограничениями и только если не удастся наладить параллельный импорт».

Эксперты также считают, что использование подержанных запчастей рискованно. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что основными проблемами при их использовании могут стать претензии клиентов к качеству ремонта и сложности с гарантией, а также возможные вопросы с безопасностью. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в РФ нет норм, системы и процедур по оценке качества запчастей, а также нет гарантий, что они будут безопасны или подойдут авто в целом. Господин Шапарин уверен, что ЦБ откажет страховщикам в этих предложениях. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин добавляет, что в ситуации, когда клиент категорически не согласен на ремонт автомобиля с использованием подержанных запчастей, есть риск, что он вообще не получит никакого возмещения.

Правозащитники предупреждают, что лишение возможности выбора СТОА и использование подержанных запчастей приведет к массовым отказам от ОСАГО. Управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков считает, что автомобилисты получат еще один повод не страховать свои автомобили, не доверять страховщикам, а по старинке выбивать деньги с виновника прямо на дороге.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель добавляет, что такие предложения ущемляют права владельцев автотранспорта на полное страховое возмещение причиненного ущерба посредством использования при ремонте новых запасных частей либо выбора получить денежное возмещение ущерба в полном объеме.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова