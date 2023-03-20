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Суд заочно арестовал сбежавшую из России студентку Кривцову

Приморский районный суд Архангельской области заочно арестовал покинувшую РФ студентку Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Олесю Кривцову (внесена в список экстремистов и террористов), обвиняемую в дискредитации вооруженных сил РФ и оправдании терроризма. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Архангельского областного суда.

Олеся Кривцова

Олеся Кривцова

Фото: Семейный архив

Олеся Кривцова

Фото: Семейный архив

«Ходатайство следователя удовлетворено. Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста, поскольку ранее избранная мера пресечения — домашний арест — была нарушена»,— сказали в пресс-службе.

Олесю Кривцову задержали в конце декабря 2022 года. Студентку обвинили в дискредитации армии из-за репоста в чате однокурсников и комментариев в соцсети под постом о взрыве на Крымском мосту.

Приморский районный суд Архангельска сперва избрал Олесе Кривцовой меру пресечения в виде запрета определенных действий, а с начала января девушка находилась под домашним арестом. Поводом для ужесточения меры пресечения послужили купленные на имя Олеси Кривцовой билеты на поезд.

К уголовному делу предположительно могут быть причастны студенты САФУ, которые намеревались написать на нее донос. Сейчас они фигурируют в уголовном деле в статусе свидетелей. 15 марта Олеся Кривцова сообщила в своем Telegram-канале, что покинула страну и находится сейчас в Литве. МВД России объявило ее в федеральный розыск.

Полина Рождественская, Архангельск

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