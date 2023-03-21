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С журналистом расправились за профессию

Дело об убийстве Владимира Кирсанова раскрыли через 20 лет

Суд продлил до 13 сентября срок ареста Ивану Курпишеву и Александру Штингеру, обвиняемым в совершении в 2001 году убийства курганского журналиста Владимира Кирсанова. Расследование этого преступления завершило следственное управление СКР по Курганской области. По версии следствия, фигуранты в мае 2001 года убили Владимира Кирсанова возле его гаража в Кургане, после чего спрятали тело и переместили его автомобиль с целью замести следы. Мотивом для преступления, как считают в СКР, стала профессиональная деятельность потерпевшего.

Курганский областной суд до 13 сентября продлил срок содержания под стражей 54-летнему Ивану Курпишеву и 55-летнему Александру Штингеру, обвиняемым в совершенном более 20 лет назад убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, а также бандитизме. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в пресс-службе Курганского облсуда.

В марте второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела об убийстве Владимира Кирсанова, материалы направили на рассмотрение в Курганский областной суд.

По версии следствия, мотив для убийства был связан с профессиональной деятельностью журналиста.

Установлено, что Иван Курпишев и Александр Штингер длительное время следили за Владимиром Кирсановым, собирая информацию о его распорядке дня и передвижениях. Утром 17 мая 2001 года они прибыли к гаражу журналиста в кооперативе №28 в Кургане, где убили его металлической дубинкой и забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью. Они вывезли тело убитого, а его автомобиль переместили к зданию его работы с целью запутать правоохранительные органы.

Работу по раскрытию преступления в 2020 году начала специальная следственно-оперативная группа. В ходе предварительного следствия было проведено 100 судебных экспертиз и опрошено 300 свидетелей. В 2021 году по подозрению в преступлении задержали и впоследствии заключили под стражу Ивана Курпишева и Александра Штингера. Также следователи установили причастность к убийству двух членов криминальных структур Кургана, убитых более десяти лет назад.

«Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности более 20 лет назад, стало возможным благодаря начавшейся с 2020 года работе специальной следственно-оперативной группы, созданной для раскрытия данного преступления, в состав которой вошли следователи и криминалисты следственного управления и главного управления криминалистики СК России, оперативные сотрудники УУР УМВД России по Курганской области, а также регионального УФСБ России»,— поясняют в региональном управлении СКР.

В ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы также установили причастность Ивана Курпишева к организации еще двух заказных убийств в Кургане — члена преступной группировки Сурена Арутюняна в Западном районе Кургана в апреле 2009 года, а также расстреле в апреле 2003 года во дворе дома №109 по улице Володарского предпринимателя Вахида Закриева и двоих человек, находившихся в салоне его автомобиля.

Владимиру Кирсанову было 30 лет. Он был поэтом, возглавлял редакцию независимой общественно-политической газеты «Курганские вести».

Иван Курпишев — бывший член общественной палаты Кургана, спортсмен. С 2018 года он жил в Калининграде, где работал индивидуальным предпринимателем. Александр Штингер работал в Кургане адвокатом. По данным СМИ, убийство фигуранты совершили в составе криминальной группировки «Локомотив».

Михаил Бычков

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