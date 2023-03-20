ЦБ обязал банки с октября использовать только российские сервисы по внутренним переводам

Совет директоров Банка России 17 марта утвердил решение, согласно которому с 1 октября 2023 года при обработке внутренних переводов по стране банки обязаны использовать только отечественные сервисы и инфраструктуру. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба ЦБ.

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«Указанное требование не распространяется на случаи осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа»,— пояснил регулятор.

Посредником при осуществлении денежного перевода выступает оператор платежной системы. В России существует реестр операторов платежных систем, его создает и ведет Банк России.

Помимо национальных операторов денежных переводов, в России действовала и международная Western Union, которая в марте 2022 года решила приостановить свои операции в России.