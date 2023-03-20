Фото дня: 20 марта

Столкновения демонстрантов с полицией в Кении, цветение сакуры в Японии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гувахати, Индия. Женщина ловит рыбу, пока на ее спине спит внучка Фото: Anupam Nath / AP Париж, Франция. Мешки с отходами, скопившиеся из-за забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы Фото: Aurelien Morissard / AP Шони, США. Автомобиль на фоне заката Фото: Charlie Riedel / AP Москва. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Токио, Япония. Люди отдыхают рядом с цветущей сакурой Фото: Androniki Christodoulou / Reuters Найроби, Кения. Местный житель, требующий отставки президента, бросает камни в полицию Фото: Ben Curtis / AP Скотсдейл, США. Игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» перед матчем против «Сан-Франциско Джайентс» Фото: Ashley Landis / AP Следующая фотография 1 / 7 Гувахати, Индия. Женщина ловит рыбу, пока на ее спине спит внучка Фото: Anupam Nath / AP Париж, Франция. Мешки с отходами, скопившиеся из-за забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы Фото: Aurelien Morissard / AP Шони, США. Автомобиль на фоне заката Фото: Charlie Riedel / AP Москва. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Токио, Япония. Люди отдыхают рядом с цветущей сакурой Фото: Androniki Christodoulou / Reuters Найроби, Кения. Местный житель, требующий отставки президента, бросает камни в полицию Фото: Ben Curtis / AP Скотсдейл, США. Игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» перед матчем против «Сан-Франциско Джайентс» Фото: Ashley Landis / AP