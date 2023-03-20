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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 20 марта

Запоминающиеся кадры понедельника

Столкновения демонстрантов с полицией в Кении, цветение сакуры в Японии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Гувахати, Индия. Женщина ловит рыбу, пока на ее спине спит внучка

Гувахати, Индия. Женщина ловит рыбу, пока на ее спине спит внучка

Фото: Anupam Nath / AP

Париж, Франция. Мешки с отходами, скопившиеся из-за забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы

Париж, Франция. Мешки с отходами, скопившиеся из-за забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы

Фото: Aurelien Morissard / AP

Шони, США. Автомобиль на фоне заката

Шони, США. Автомобиль на фоне заката

Фото: Charlie Riedel / AP

Москва. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Москва. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Токио, Япония. Люди отдыхают рядом с цветущей сакурой

Токио, Япония. Люди отдыхают рядом с цветущей сакурой

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Найроби, Кения. Местный житель, требующий отставки президента, бросает камни в полицию

Найроби, Кения. Местный житель, требующий отставки президента, бросает камни в полицию

Фото: Ben Curtis / AP

Скотсдейл, США. Игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» перед матчем против «Сан-Франциско Джайентс»

Скотсдейл, США. Игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» перед матчем против «Сан-Франциско Джайентс»

Фото: Ashley Landis / AP

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Гувахати, Индия. Женщина ловит рыбу, пока на ее спине спит внучка

Фото: Anupam Nath / AP

Париж, Франция. Мешки с отходами, скопившиеся из-за забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы

Фото: Aurelien Morissard / AP

Шони, США. Автомобиль на фоне заката

Фото: Charlie Riedel / AP

Москва. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Токио, Япония. Люди отдыхают рядом с цветущей сакурой

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Найроби, Кения. Местный житель, требующий отставки президента, бросает камни в полицию

Фото: Ben Curtis / AP

Скотсдейл, США. Игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» перед матчем против «Сан-Франциско Джайентс»

Фото: Ashley Landis / AP

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