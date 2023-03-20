По подозрению во взятках задержан бывший мэр белгородского Старого Оскола Александр Сергиенко

Собеседники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах подтвердили задержание главы «Газпром межрегионгаз Белгород» и бывшего мэра Старого Оскола (второй по численности населения город Белгородской област) Александра Сергиенко. Ранее в соцсетях появилась информация, что его задержали сотрудники белгородского УФСБ и Следственного комитета России. На днях Александр Сергиенко сообщал в соцсетях, что находится в отпуске в Кисловодске.

В управлении СКР по Белгородской области сообщили, что в первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника, которого подозревают в трех эпизодах получения особо крупной взятки за общее покровительство (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с декабря 2017-го по декабрь 2021 года Александр Сергиенко, занимая должность главы администрации Старооскольского горокруга, действовал в интересах нескольких коммерческих организаций. Он оказал содействие в выдаче последним разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду и выполнении иных действий в пользу директора указанных организаций, за что получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 млн руб. Преступление было выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании управленцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Сергиенко официально возглавил администрацию Старого Оскола в начале 2018 года, пост покинул в конце 2021-го. Его заменил Андрей Чесноков, ранее возглавлявший Яковлевский городской округ.

Сергей Толмачев

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