Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ИИ за 30 дней разработал потенциально эффективное лекарство от рака печени

Ученые Университета Торонто и биотехнологической компании Insilico Medicine использовали искусственный интеллект (ИИ) для создания препарата, потенциально способного справиться с одной из форм рака печени — гепатоцеллюлярной карциномой. Процесс разработки лечения занял у ИИ всего 30 дней.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Университета Торонто, ученые использовали программу на базе ИИ AlphaFold, разработанную Google DeepMind и способную прогнозировать пространственную структуру белка, а также платформу Pharma.AI. Ученые с помощью ИИ отсканировали раковые клетки, чтобы найти возможные слабые места. Этим слабым местом, по версии ИИ, оказался малоизвестный белок CDK20 (циклинзависимая киназа). Программа AlphaFold спрогнозировала пространственную структуру этого белка, а также указала на его уязвимости. Введя полученные сведения в Pharma.AI, ученые получили данные о препарате, который может воздействовать на этот белок и потенциально справляться с карциномой.

Гепатоцеллюлярная карцинома — быстро развивающееся заболевание, которое чаще обнаруживается у людей уже на последних стадиях. Ежегодно оно выявляется примерно у 600 тыс. пациентов в мире. Теперь ученые Университета Торонто намерены провести клинические исследования полученного препарата. По их словам, проведенная работа наглядно подтверждает «революционный потенциал» использования ИИ в медицинских исследованиях, поскольку раньше на разработку препаратов могли уходить годы или даже десятилетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Science.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...