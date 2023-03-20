ИИ за 30 дней разработал потенциально эффективное лекарство от рака печени

Ученые Университета Торонто и биотехнологической компании Insilico Medicine использовали искусственный интеллект (ИИ) для создания препарата, потенциально способного справиться с одной из форм рака печени — гепатоцеллюлярной карциномой. Процесс разработки лечения занял у ИИ всего 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Университета Торонто, ученые использовали программу на базе ИИ AlphaFold, разработанную Google DeepMind и способную прогнозировать пространственную структуру белка, а также платформу Pharma.AI. Ученые с помощью ИИ отсканировали раковые клетки, чтобы найти возможные слабые места. Этим слабым местом, по версии ИИ, оказался малоизвестный белок CDK20 (циклинзависимая киназа). Программа AlphaFold спрогнозировала пространственную структуру этого белка, а также указала на его уязвимости. Введя полученные сведения в Pharma.AI, ученые получили данные о препарате, который может воздействовать на этот белок и потенциально справляться с карциномой.

Гепатоцеллюлярная карцинома — быстро развивающееся заболевание, которое чаще обнаруживается у людей уже на последних стадиях. Ежегодно оно выявляется примерно у 600 тыс. пациентов в мире. Теперь ученые Университета Торонто намерены провести клинические исследования полученного препарата. По их словам, проведенная работа наглядно подтверждает «революционный потенциал» использования ИИ в медицинских исследованиях, поскольку раньше на разработку препаратов могли уходить годы или даже десятилетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Science.

Алена Миклашевская