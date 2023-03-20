Западу в связи с экономическими проблемами неизбежно придется «идти на поклон» к Китаю, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Он назвал неразумной экономическую политику западных государств, обратив внимание на излишне высокие банковские ставки в США и других странах. По словам господина Дерипаски, «только деньгами этот кризис не зальешь, придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам, придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу уже биполярного мира». В свою очередь для экономического рывка России, по мнению Олега Дерипаски, нужно снижать ключевую ставку, внедрять крипторубль, развивать Сибирь, декриминализировать бизнес и решить проблему пенсионных накоплений.

Банк «Открытие» предоставил 200 млн руб. российскому производителю посуды. Речь о петербургской компании «Аполло», которая выпускает кухонную утварь, столовые приборы и посуду. В банке заявили, что выделенные средства позволят компании рефинансировать кредиты других банков, а также пополнить оборотные средства.

Ритейлер «Магнит» планирует запустить центр по выращиванию различных видов зелени в 2024 году, это обеспечит треть объемов продукции, реализуемой компанией ежегодно. Сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, но уже в середине 2024 года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции. На предприятии индустриального парка «Краснодар» будут выращивать петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян.