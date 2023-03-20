Товарооборот РФ и Грузии увеличился на 48% за первые два месяца 2023 года

Торговый оборот между Россией и Грузией за январь и февраль текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%. Об этом «Ъ» сообщил начальник департамента статистики внешней торговли и иностранных инвестиций Национальной службы статистики (НСС) при Кабинете министров Грузии Бадри Квачадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно данным НСС, за два месяца в денежном выражении торговый объем двух стран достиг $467 млн, в том числе экспорт — $128 245 млн. Импорт — $338 824 млн. Отрицательное торговое сальдо Грузии в товарообороте с РФ — $210 579,2 млн.

Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии (опередив Турцию — $387 млн — за первые два месяца) с долей 16,1% во внешней торговле кавказской страны.

Как уточняет ТАСС, в первые два месяца текущего года Грузия экспортировала в РФ более 36 тыс. тонн ферросплавов на сумму свыше $45 млн, более 8 тыс. тонн натуральных вин (более $23 млн), 978 легковых автомобилей (более $13 млн), более 19 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более $10 млн), более 2 тыс. тонн спиртных напитков (около $9 млн).

В свою очередь, РФ в январе--феврале поставила соседней республике более 149 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (свыше $108 млн). А также более 264 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (более $68 млн), свыше 32 тыс. тонн пшеницы и меслина (более $10 млн), более 47 тыс. тонн каменного угля и полученного из него твердого топлива (более $8,2 млн), более 25 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (более $8 млн).

По сообщению ТАСС, общий внешнеторговый оборот Грузии за январь--февраль текущего года достиг более $2,8 млрд, что на 12,3% выше показателя за 2022 год. В том числе экспорт составил более $914 млн (рост 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), а импорт — почти $2 млрд (рост 9%).

Отрицательный баланс внешней торговли Грузии в первом месяце текущего года превысил $1 млрд (36,9% от всего торгового оборота).

О том, как приток россиян сказался на грузинской экономике, читайте в материале «Ъ» «Грузия пожинает плоды чужой мобилизации».

Георгий Двали, Тбилиси