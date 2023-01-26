МИД Венгрии призвал мировые державы отказаться от «воинственной риторики» по Украине

Мировым державам надо отказаться от «воинственной риторики» и начать искать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, на «больших и сильных мировых игроках лежит огромная ответственность» за происходящее на Украине.

Министр сказал, что необходимо «прекратить говорить о мерах, которые ведут лишь к эскалации и затягиванию военных действий». Он призвал вместо этого вести диалог и сохранить каналы связи. В противном случае, опасается господин Сийярто, исчезнет надежда на мировое урегулирование.

Он также подтвердил, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину, потому что не хочет быть втянутой в конфликт. Но венгерские власти продолжат оказание гуманитарной помощи украинским беженцам. «При этом мы считаем, что выходом из нынешней ситуации являются скорейшее прекращение огня и мирные переговоры»,— подчеркнул Петер Сийярто (цитата по ТАСС).

Глава МИД Венгрии призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. Он говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». Господин Сийярто также назвал десятый пакет санкций, который сейчас обсуждается Евросоюзом, огромной ошибкой.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер