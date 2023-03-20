В РФС рассмотрят удаление нападающего «Сочи» в матче против воронежского «Факела»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на заседании удаление нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе за оскорбительный жест в адрес соперника на матче против воронежского «Факела». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

18 марта на выезде «Сочи» проиграл «Факелу» со счетом 0:3 в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги. На 81-й минуте Георгий Мелкадзе был удален с поля после получения двух желтых карточек: первой — за грубую игру и второй — за неспортивное поведение.

Футболисту «Сочи» грозит дисквалификация на срок до четырех матчей. Также КДК может оштрафовать его на 50 тыс. руб. Сейчас «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Татьяна Ручкина

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