Союз туроператоров Турции предложил ввести сертификаты на сейсмостойкость отелей

Президент Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая предложил Министерству культуры и туризма страны выдавать отелям и объектам общепита сертификаты сейсмостойкости. Эту инициативу он представил после произошедших в феврале крупных землетрясений, жертвами которых стало более 49 тыс. человек.
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По мнению господина Баглыкая, такие сертификаты помогут «внушить доверие» к отелям. «Наши собеседники за границей говорили: "Есть ли новый пункт назначения?", а теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры также, вероятно, захотят получить отчеты о том, устойчивы ли отели к землетрясениям. Пусть отели сертифицируют, чтобы мы могли внушать доверие»,— предложил он (цитата по Hurriyet).
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Минздрав Сирии сообщал, что в стране погибли 1414 человек, число пострадавших превысило 400 тыс. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения. Всемирный банк предварительно оценил ущерб Турции в $34,2 млрд. В ООН считают, что он может превысить $100 млрд.
О последствиях стихийного бедствия — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».