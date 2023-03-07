ООН оценила ущерб от землетрясений в Турции как минимум в $100 млрд

Ущерб, нанесенный Турции в результате землетрясений, может превысить $100 млрд. Об это сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. По последним данным, из-за землетрясений погибли 46 104 человека.

«Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд»,— рассказала госпожа Винтон в ходе брифинга, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа (цитата по ТАСС).

По словам Луизы Винтон, наибольший ущерб в результате землетрясений зафиксирован в турецкой провинции Хатай. Там были разрушены сотни тысяч домов. Госпожа Винтон назвала ситуацию в провинции апокалиптической. При этом она отметила, что ресурсы для устранения всех повреждений в регионе достаточно скудны.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию. Ранее в МВД Турции сообщали о 45 968 погибших, среди них 4267 — сирийские граждане. Всемирный банк предварительно оценил ущерб страны в $34,2 млрд. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.

О последствиях стихийного бедствия — в публикации «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Милена Костерева