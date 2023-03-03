Число пострадавших в результате землетрясений в Сирии превысило 400 тыс.

В результате землетрясений в Сирии, произошедших в феврале, пострадали 91 794 семей или 414 304 человек. Соответствующие данные опубликовал комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии, сообщает госагентство Sana.
По данным властей, повреждены полностью или частично 4 444 постройки, они не подлежат восстановлению. Было снесено 292 ветхих дома. Из-под завалов удалось спасти 1553 человека, шесть человек все еще считаются пропавшими без вести.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 45 тыс. Минздрав Сирии сообщал, что в стране погибли 1414 человек. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.
О последствиях стихийного бедствия читайте в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».