Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тыс. человек

В результате землетрясений, произошедших в турецком Кахраманмараше, погибли 49 589 человек, из них 6807 — иностранцы. Об это сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, его слова приводит турецкое издание Milliyet. 13 марта МВД Турции сообщало о 48 448 погибших. Среди них 6660 были иностранцами.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. От них очень серьезно пострадала Сирия.

Турецкие власти оценили общий ущерб от землетрясений почти в $104 млрд.

Как живут турки и сирийцы в пострадавших от землетрясений районах — «Потрясениям нет конца».

Мария Федотова