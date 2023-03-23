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Коммерсантъ FM
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Топ-20 банков по выдаче ипотеки в 2023 году

Банк Январь 2023 года
Объем выдачи (млрд руб.) Динамика к январю 2022 года (%)
Сбербанк 171,8 -1,9
ВТБ* 44,6 -43,8
Банк «Дом.РФ» 12,6 +21,3
Альфа-банк 11,3 -19,4
ФК «Открытие» 6,6 -7,6
Газпромбанк 6,1 +29,0
Росбанк 4,72 +5,3
Совкомбанк 4,66 -11,2
Промсвязьбанк 3,4 -18,1
Россельхозбанк 2,7 +16,3
Банк «Санкт-Петербург»* 2,6 -2,8
РНКБ 1,4 +16,4
МКБ 1,3 -67,6
Банк «Ак Барс» 1,1 -48,4
Уралсиб 1,0 -3,1
УБРиР 0,8 -
Абсолют-банк 0,7 -50,1
Банк «Зенит»* 0,5 -5,5
«Кубань Кредит» 0,46 -1,5
МИнБанк 0,4 -17,8

*Оценка Frank RG.



Источники: АО «Дом.РФ», Frank RG, данные банков.



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