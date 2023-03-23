Топ-20 банков по выдаче ипотеки в 2023 году

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|Банк
|Январь 2023 года
|Объем выдачи (млрд руб.)
|Динамика к январю 2022 года (%)
|Сбербанк
|171,8
|-1,9
|ВТБ*
|44,6
|-43,8
|Банк «Дом.РФ»
|12,6
|+21,3
|Альфа-банк
|11,3
|-19,4
|ФК «Открытие»
|6,6
|-7,6
|Газпромбанк
|6,1
|+29,0
|Росбанк
|4,72
|+5,3
|Совкомбанк
|4,66
|-11,2
|Промсвязьбанк
|3,4
|-18,1
|Россельхозбанк
|2,7
|+16,3
|Банк «Санкт-Петербург»*
|2,6
|-2,8
|РНКБ
|1,4
|+16,4
|МКБ
|1,3
|-67,6
|Банк «Ак Барс»
|1,1
|-48,4
|Уралсиб
|1,0
|-3,1
|УБРиР
|0,8
|-
|Абсолют-банк
|0,7
|-50,1
|Банк «Зенит»*
|0,5
|-5,5
|«Кубань Кредит»
|0,46
|-1,5
|МИнБанк
|0,4
|-17,8