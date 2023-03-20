Пластик стал частью геологических процессов

Геология необитаемого вулканического острова Триндади, принадлежащего Бразилии, годами очаровывала ученых разных специальностей: помимо множества вулканических куполов он еще считается одним из главных в мире мест размножения зеленой черепахи. И на этом острове обнаружены горные породы, сформировавшиеся из пластикового мусора!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara de Mello NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Фото: Yara de Mello NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

Триндади, лежащий в Атлантическом океане в 1140 км от материковой территории Бразилии, сто лет назад был естественной тюрьмой, но сейчас совершенно безлюден. Когда-то ущелья его покрывал лес, сегодня это пустыня. И в этой пустыне геологи из Федерального университета бразильского штата Парана сделали ужасающее, по их собственным словам, открытие — горную породу, в которой расплавившийся пластик смешан с каменным субстратом. «Загрязнение Земли достигло геологического уровня»,— констатирует Фернанда Авелар Сантос, геолог из Университета Парана. По ее мнению, такой состав породы одновременно и пугает, и возмущает.

У пластиковой породы уже есть и научное имя — пластигломераты (от пластик + агломерат), и Сантос направила усилия команды на то, чтобы определить происхождение пластика. Химические тесты показали, что пластик по большей части происходит из рыболовецких сетей — это чрезвычайно распространенный на побережье Триндади вид пластикового мусора. «Процесс формирования пластигломератов несложен,— комментирует Сантос,— морские течения выбрасывают обрывки сетей, иногда очень длинные, на берег острова, под воздействием солнечной энергии пластик плавится, сплавляется с субстратом — камнями — и формирует прочную породу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исследователь Фернанда Авелар Сантос (на фото — справа) держит «пластиковые камни», найденные на острове Триндади в штате Эспириту-Санту. Бразилия, 7 марта 2023 года Фото: Reuters / Rodolfo Buhrer Фото: Reuters / Rodolfo Buhrer Следующая фотография 1 / 2 Исследователь Фернанда Авелар Сантос (на фото — справа) держит «пластиковые камни», найденные на острове Триндади в штате Эспириту-Санту. Бразилия, 7 марта 2023 года Фото: Reuters / Rodolfo Buhrer Фото: Reuters / Rodolfo Buhrer

Остров Триндади — одно из самых важных в мире мест с точки зрения сохранения зеленых черепах: они каждый год тысячами прибывают на побережье, чтобы отложить яйца. Черепахи находятся под защитой бразильских военных, у которых на острове база. Сантос сетует, что ее ужасная находка — порода, в состав которой входит пластик,— сделана как раз рядом с местами гнездования черепах.

«Мы уже называем нынешний геологический период антропоценом,— говорит она,— и пластиковое загрязнение океана, которое уже привело к появлению пластиковой породы, лишний раз подтверждает, какое гигантское влияние оказывает человек на природу. В том числе теперь и геологическое».

По материалам.

Ольга Грибова