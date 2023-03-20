Сотрудникам администрации президента рекомендовали отказаться от iPhone к апрелю

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП), у которых есть телефоны iPhone, рекомендовано до 1 апреля поменять их на смартфоны других марок и с другой операционной системой. Это указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье, сообщили «Ъ» несколько источников, присутствовавших на мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам осведомленного о реализации этого указания собеседника «Ъ», возможно, что Кремль произведет для своих сотрудников закупку новых смартфонов, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях. Эксперты считают, что такие меры носят прагматичный характер, но важно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников.

Подробности — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».