Пермский бизнесмен разработал IT-стартап для РЖД

Пермское ООО «Рев Геймс» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака Rev Games. По данным сервиса Znakoved, заявка поступила в Роспатент 10 марта и пока не рассмотрена. При подаче заявки общество указало два класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ): №09 (к нему относятся компьютерные программы и различная аппаратура) и №42 (анализ компьютерных систем, написание компьютерных кодов, консультации в области дизайна веб-сайтов и другие аналогичные услуги).

ООО «Рев Геймс» было создано в сентябре 2021 года. По данным Kartoteka.ru, его единственным учредителем и генеральным директором является уроженец Прикамья Антон Данюшин. Стартап занимается внедрением геймификации в бизнес-процессы и разработкой небольших компьютерных и мобильных игр для решения бизнес-задач крупных компаний. В частности, как сообщала газета «Гудок», в прошлом году ООО «Рев Геймс» разрабатывало игру «В путь за призами», которая должна была разместиться на сайте сервиса «РЖД Маркет». Информации о финансовых показателях IT-компании в открытом доступе нет.