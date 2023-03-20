Министры юстиции больше 40 стран встретятся в Лондоне в поддержку Международного уголовного суда

В Лондоне 20 марта встретятся главы Минюстов больше 40 стран, передает AFP. Они обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда (МУС). Ранее он выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. После того как МУС просит страны-участницы о содействии, те должны незамедлительно произвести арест и доставить подозреваемого в местный суд. Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и многие другие страны.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб написал в Twitter, что на встрече будет «продемонстрирована неизменная растущая поддержка МУС». Мероприятие в Лондоне откроется выступлениями министра юстиции Украины Дениса Малюськи, генерального прокурора Украины Андрея Костина и прокурора МУС британца Карима Хана.

Великобритания ранее заявила, что выделит суду дополнительно 395 тыс. на оказание психологической помощи жертвам и свидетелям военных преступлений, на подготовку экспертов для работы в МУС и создание проекта по обеспечению возможности дачи показаний в дистанционном формате. В общей сложности Лондон выделит МУС 1 млн в 2023 году.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина.

Леонид Уварчев