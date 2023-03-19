Израиль и Палестина договорились создать механизм по пресечению насилия

Израиль и Палестинская Национальная Администрация договорились о создании механизма по пресечению насилия. Встреча состоялась в Египте, на ней также присутствовали официальные лица США, Египта и Иордании.

На встрече была подчеркнута необходимость не допустить нарушения неприкосновенности святых мест в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца рамадана, сообщает Reuters. В этом году он будет длиться с 23 марта по 21 апреля.

Стороны заявили о необходимости деэскалации и подтвердили обязательства, взятые на предыдущей встрече в Акабе (Иордания) в феврале. «Правительства Израиля и Палестинской автономии подтвердили свою готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трех до шести месяцев. Это включает в себя обязательство Израиля прекратить обсуждение любых новых поселений в течение четырех месяцев и прекратить выдачу лицензий для любых поселений в течение шести месяцев»,— приводит Al Arabiya сообщение по итогам встречи.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла весной 2022 года после серии терактов в Израиле. В ноябре 2022 года в ООН выразили серьезную обеспокоенность происходящим.

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Мария Федотова