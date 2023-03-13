Лизингодателей ждут проблемы

На фоне снижения маржинальности бизнеса во всех отраслях экономики лизингополучатели будут чаще нарушать платежную дисциплину, уверены эксперты. В то же время лизинговые компании будут вынуждены ослабить риск-политику на фоне высокой конкуренции. Пока ситуация с просрочками платежей не выглядит критической, однако она может потребовать докапитализации отдельных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году 42% лизинговых компаний (ЛК) ужесточили критерии отбора лизингополучателей, 17% — увеличили сумму авансов, 91% — повысил ставку, подсчитали аналитики АКРА. Авторы исследования уверены, что «вероятность реализации кредитных рисков в следующие 12–18 месяцев сохраняется». Именно в этот период наиболее явно будут проявляться последствия ухудшения финансового положения клиентов ЛК. «И на этом фоне у некоторых участников отрасли появится повод искать капитал извне в виде вливаний от собственников, текущих или, может быть, новых»,— полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

В 2022 году количество новых договоров лизинга в РФ уменьшилось на 25%, до 272 тыс., следует из данных НРА. Объем нового бизнеса в денежном выражении снизился на 12–14%. По оценкам «Эксперт РА», в 2021 году объем нового бизнеса на рынке лизинга составил 2,28 трлн руб. То есть по итогам 2022 года этот показатель опустится до 1,96–2 трлн руб. По рынку по итогам первого полугодия 2022 года доля сделок с просроченными платежами 30+ дней выросла с 3,7% до 4,1% год к году, доля сделок с просрочкой 90+ составила 1,6% портфеля.

Опрошенные “Ъ” компании также говорят о рисках 2023 года. «Каких-то жестких реструктуризаций в портфеле пока нет, но клиенты стали чаще просить грейс-периоды до 30 дней из-за возникновения больших кассовых разрывов»,— рассказывает гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин. По его мнению, можно ожидать и дальнейшего ухудшения кредитного качества клиентов: на это влияют фундаментальные долгосрочные риски, которые возникли в прошлом году и связаны со снижением маржинальности, изменением ценовой конкуренции.

«Наибольшие проблемы испытывают компании с корпоративной бизнес-моделью, специализирующиеся на капиталоемких сегментах, и высокой концентрацией портфеля лизингополучателей,— указывает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Зоя Советкина.— Улучшения их финансового состояния не стоит ждать в 2023 году: проблемы имеют затяжной характер». В отдельных сегментах, например в массовых сделках автолизинга (сегмент наиболее пострадал от кризиса, см. “Ъ” от 25 июля 2022 года), есть признаки роста просрочки, продолжает она.

Некоторым лизингополучателям удалось исправить положение. «Несколько крупных компаний испытывали финансовые трудности в 2022 году, но смогли преодолеть цепочки неплатежей и перейти к нормальному обслуживанию долга»,— рассказывает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.

В «Европлане» подчеркивают, что по итогам 2022 года процент непогашенной просроченной задолженности свыше 90 дней в портфеле компании составил всего 0,04%. В то время как по итогам 2021 года он был равен 0,29%. «За последние 12–18 месяцев наша компания не наблюдала ни ухудшения финансового положения клиентов, ни роста просроченной задолженности по лизинговым платежам»,— говорит гендиректор «Росбанк Лизинга» Гурам Кудрявцев.

Меняется в условиях кризиса и передела рынка (см. “Ъ” от 31 января) и модель поведения самих лизинговых компаний. Незначительного роста просрочки в этом году можно ожидать и в связи с повышением риск-аппетита лизингодателей на фоне растущей конкуренции на рынке, говорит гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров. «Для универсальных компаний незначительный рост просрочки точно не приведет к проблемам, так как их портфели обеспечены самими предметами лизинга,— продолжает он.— Тем, кто имеет повышенные риски концентрации на нескольких заемщиках или узкой нише, возможно, потребуется формировать дополнительные резервы, что скажется на финансовых результатах». Убытки могут привести к необходимости докапитализации. К примеру, не так давно провел докапитализацию «Росагролизинг» (см. “Ъ” от 18 января), занимающийся сегментом сельскохозяйственной техники.

Полина Трифонова