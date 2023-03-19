Новгородских бандитов вызвали в Москву

В Москву доставлены и арестованы шестеро предполагаемых членов банды Алексея Неука из Великого Новгорода, на счету которых, по данным следствия, несколько убийств и нападений на предпринимателей, совершенных в 1990–2000-х годах. Сам Неук отбывает 23-летний срок за поджог в 2005 году офиса ООО «Русская недвижимость “Агентство №1”», в результате которого погибли три сотрудницы. Теперь «авторитет» и один из его сообщников решили сотрудничать со следствием и рассказали о новых эпизодах преступной деятельности и их участниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы по ходатайствам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) арестовал исполнительного директора ЧОП «Буревестник» Андрея Козлова, а также Илью Борисова, Владимира Мостяева, Валерия Рыбакова, Сергея Лукаржевского и Сергея Заботира.

Следователь по особо важным делам ГСУ СКР Алексей Стадников, расследовавший, в частности, известное дело банды GTA, инкриминировал подозреваемым ст. 105 и 209 УК РФ (убийства по найму двух и более лиц и «Бандитизм»).

Представители следствия заявили в суде, что фигурантов необходимо поместить в СИЗО, так как по инкриминируемым преступлениям им грозят сроки вплоть до пожизненного, а потому, оставаясь на свободе, они могут скрыться. Кроме того, утверждало следствие, обвиняемые могут продолжить занятие преступной деятельностью или уничтожить доказательства по делу. В итоге суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил фигурантов под арест на два месяца.

По версии следствия, фигуранты являлись участниками банды криминальных авторитетов Алексея Неука и Андрея Петровского. Банда активно действовала в Великом Новгороде в 1990-х — начале 2000-х годов.

Самое громкое преступление члены группировки совершили в марте 2005 года. Тогда, по версии следствия, Неук вместе с Андреем Маслаковым, Сергеем Маттенковым, Романом Федотовым и Михаилом Федоровым совершил поджог ООО «Русская недвижимость “Агентство №1”», которое отказывалось платить им за «крышу». Залив бензином пол и стены офиса, бандиты подожгли его, заперев выход из помещения. В огне погибли три сотрудницы, а еще одна чудом осталась жива.

По данным СКР, на счету банды и убийство в сентябре 2006 года известного новгородского предпринимателя Армена Бадаляна, возглавлявшего завод «Стеклов», специализировавшийся на изготовлении и установке конструкций из стекла и пластика. Бизнесмен был расстрелян в салоне своего BMW из двух автоматов. По данным правоохранителей, убийство также было местью за отказ платить в «общак» группировки.

В том же году, по материалам дела, гангстеры напали на другое новгородское предприятие — «Галичи», также занимавшееся установкой конструкций из стекла и пластика. Тогда преступники подожгли автомобиль, находившийся в лизинге компании, а час спустя организовали пожар в одном из цехов «Галичей». В результате огонь полностью уничтожил один из цехов и повредил оборудование и внутреннюю отделку другого.

Предположение о том, что в обоих случаях был совершен умышленный поджог одной и той же группировкой, возникло после того, как рядом с сожженной машиной и сгоревшим цехом правоохранители обнаружили одинаковые пластиковые бутыли с остатками бензина. По данным правоохранителей, руководству «Галичей» бандиты также пытались навязать охранные услуги.

В 2012 году уголовное дело членов банды было рассмотрено в Новгородском областном суде с участием присяжных, которые признали подсудимых виновными. В результате Алексея Неука приговорили к 23 годам, а Андрея Маслакова и Сергея Маттенкова — к 19 и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Их сообщник Роман Федотов был осужден раньше, а Михаила Федорова убили в ходе криминальной разборки.

Новых подозреваемых задержали в Великом Новгороде 15 марта 2023 года, в тот же день у них были проведены обыски. После этого фигурантов дела сразу же отправили в Москву.

Отметим, что при избрании им меры пресечения выяснилось, что об их преступной деятельности правоохранителям стало известно из показаний Алексея Неука и Андрея Маслакова, которые, видимо, рассчитывают за сотрудничество с правоохранительными органами получить возможность условно-досрочного освобождения.

Адвокаты фигурантов воздержались от подробных комментариев по делу, отметив лишь, что их подзащитные не признают вины в убийствах и бандитизме. Все задержанные — люди в солидном возрасте, они либо находятся на пенсии, либо работают водителями, рабочими и т. п.

Алексей Соковнин