В Горячем Ключе прошли похороны бойцов ЧВК «Вагнер» вопреки запрету мэрии

В станице Бакинская недалеко от города-курорта Горячий Ключ Краснодарского края, несмотря на позицию городских властей, состоялись похороны бойцов ЧВК «Вагнер». Судя по видеозаписи с похорон, которые публикуют в Telegram-каналах, на них пришли десятки человек. Мэр Сергей Белопольский говорил, что неправильно делать город местом для массового захоронения бойцов. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обещал похоронить бойцов 19 марта, несмотря на запрет властей.

18 марта пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление: основатель ЧВК сообщил, что администрация города Горячий Ключ запретила хоронить ему бойцов военной кампании на кладбище в столице Бакинская. Господин Пригожин заявил, что похороны бойцов все равно состоятся, несмотря на запрет властей. Он призвал всех желающих, в том числе журналистов, прийти на несогласованные похороны в 10:00 утра.

19 марта в канале пресс-службы Евгения Пригожина появилась запись его заявления, в котором он поблагодарил всех, кто пришел на кладбище.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский 18 марта написал в Telegram, что он с уважением относится к бойцам ЧВК «Вагнер», но делать его город-курорт местом для массового захоронения, по его мнению, неправильно. Депутат Госдумы Евгений Первышов в ответ предложил мэру уволиться и отправиться добровольцем на Украину.

В тот же день в Telegram-канале Евгения Пригожина появилась запись разговора с мэром. В разговоре глава города сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли уже около 500 из 780 мест на кладбище, выделенных для жителей Горячего Ключа. Господин Белопольский не смог ответить, где похоронить еще 8 бойцов: «Я не знаю, что делать, честно. Это просто пипец какой-то». Мэр сказал, что полномочия решать вопросы по захоронению военных у него забрал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Анастасия Ларина