Кубок не для чемпиона

«Нижний Новгород» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по баскетболу. Команда Зорана Лукича, являющегося также главным тренером сборной России, в воскресенье в финальном матче обыграла действующего чемпиона Единой лиги ВТБ «Зенит», причем на его площадке, со счетом 84:72.

В Санкт-Петербурге в этот уикенд прошел «Финал четырех» Кубка России. Наиболее заметное отличие от предыдущих розыгрышей заключалось в том, что Российская федерация баскетбола (РФБ) разрешила командам использовать в матчах легионеров. Не всех, в заявку можно включить только двоих иностранцев, но даже это позволило заметно улучшить качество баскетбола. Все-таки если говорить, например, о топовых командах Единой лиги ВТБ (в Кубке России играли и клубы из лиг рангом пониже), то они изначально строятся с сильной опорой на иностранную компоненту, а ее принудительное изъятие вынуждает тренеров на ходу что-то придумывать. Да и на зрительском интересе отсутствие легионеров сказывается отрицательно. К слову, на «Сибур-Арене», которая принимала «Финал четырех», на дефицит зрительского интереса жаловаться не приходилось. Организаторы Winlinе Кубка России не раз декларировали стремление сделать его высококлассным турниром, и, похоже, это удается.

В «Финал четырех» нынешнего сезона пробились три команды из Единой лиги ВТБ («Зенит», МБА и «Нижний Новгород») и одна из «Суперлиги» — «Химки». По уровню это далеко не тот клуб, который в 2011 году становился чемпионом Единой лиги ВТБ (от участия в ней химчане были вынуждены отказаться в 2021 году из-за финансовых проблем), плюс стабильно пробивался в Евролигу. Но применительно к «Финалу четырех» «Химки» картины вовсе не портили, хоть и выбыли из борьбы за трофей уже в полуфинале, уступив «Нижнему Новгороду». Во второй полуфинальной паре «Зенит» с трудом справился с МБА.

Финалисты в этом сезоне встречались уже четырежды. В трех случаях побеждал «Зенит» и считался очевидным фаворитом решающего матча — все-таки действующий чемпион Единой лиги ВТБ, которому обеспечена поддержка трибун. Но вот с реализацией статуса фаворита у подопечных Хави Паскуаля как-то сразу не задалось. Долгое вхождение петербуржцев в ритм игры привело к тому, что «Нижний Новгород» за счет и скорости, и перманентного жесткого давления по всей площадке убежал вперед. Отрыв гостей к концу первой четверти превысил 10 очков, что вынуждало Паскуаля хватать тайм-ауты и править игру команды. У него получалось, но запаса бодрости игрокам «Зенита» после внушений от тренера все равно хватало ненадолго. А вот наставнику «Нижнего Новгорода» (он же главный тренер сборной России) Зорану Лукичу держать взятый ритм удавалось лучше. Трудно сказать, заранее ли Лукич делал ставку именно на дальние атаки или это само так получилось, но именно трехочковые нижегородцев доставляли «Зениту» кучу проблем. Характерный эпизод был в середине второй четверти: «Зенит» почти ликвидировал отставание и вроде был готов перехватить нити игры, но был разбит тремя подряд дальними попаданиями Евгения Бабурина и Джермейна Лава. Но если уж говорить о снайперских выстрелах, то тут вне конкуренции был Иван Стребков — пять попаданий из семи попыток. Всего же нижегородцы реализовали 12 из 24 дальних бросков. Показатель «Зенита» — 5 из 21.

И все же был момент, когда казалось, что «Зенит» все-таки поборется за победу. В середине третьей четверти очередной всплеск активности хозяев завершился точным броском Трента Фрейзера (с 28 очками самый результативный игрок встречи), и «Зенит» повел (49:48). Впервые в матче. Длилось это несколько секунд: Бабурин, Лав и Стребков тут же создали рывок 10:0, и больше «Зениту» лидировать не доводилось. Гости уверенно довели матч до победы со счетом 84:72.

Для «Нижнего Новгорода» она стала, без преувеличения, исторической. В финал Кубка России нижегородцы ранее пробивались трижды (2011, 2018, 2019), но всякий раз уступали. Да и вообще трофеев такого уровня на счету команды еще не было. Максимум, чего она добивалась,— победы в низших лигах, плюс в 2014-м стала второй в Единой лиге ВТБ.

Александр Петров