Теду Лассо дали дополнительное время

На стриминге Apple TV+ стартовал третий, заключительный сезон сериала «Тед Лассо». Шоу об американском тренере, приехавшем в Британию тренировать клуб Английской премьер-лиги, покорило Американскую телеакадемию, вручившую ему уже восемь премий «Эмми», а главное, зрителей по всему миру. К прощанию с ним готовится Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) вывел «Ричмонд» в третий сезон

Фото: Warner Bros. Television Американский тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) вывел «Ричмонд» в третий сезон

Фото: Warner Bros. Television

Третий сезон «Теда Лассо» открывается экзистенциальным вопросом. «Почему я все еще здесь?» — спрашивает себя заглавный герой (Джейсон Судейкис). Два года назад обаятельный усатый тренер по американскому футболу из Канзаса ухватился за возможность перебраться в Англию и тренировать команду по обычному футболу, ничего не зная об этом виде спорта, потому что это позволило ему сбежать от личных проблем — разваливающейся семьи и подавшей на развод жены (Андреа Андерс). Нанявшую его владелицу клуба «Ричмонд» Ребекку (Ребекка Уэлтон) голы и офсайды тоже интересовали мало: ее целью было с помощью Тедовой некомпетентности развалить команду, доставшуюся ей при разводе от бывшего мужа, мерзавца и изменщика Руперта (Энтони Хэд).

Надо ли говорить, что все пошло совсем по-другому сценарию? Человечность и открытость Теда помогли ему наладить контакт с игроками и превратить толпу хрупких мужских эго в настоящую команду не только на поле, но и за его пределами. Ребекка пересмотрела свои приоритеты и начала искренне болеть за «Ричмонд». Попутно почти каждый, кому довелось столкнуться с Тедом, по-новому взглянул на спорт, вырос как личность и приступил к решению психологических проблем, о наличии которых у себя, возможно, даже не подозревал. Правда, к концу первого сезона «Ричмонд» вылетел из премьер-лиги, но к этому моменту Теду уже удалось убедить и футболистов, и зрителей, что главное не победа, а участие, и как бы банально это ни звучало, авторы сериала действительно преподнесли нам эту и множество других прописных истин так искренне и одновременно талантливо и остроумно, что с ними нельзя было не согласиться.

Второй сезон был посвящен возвращению команды в премьер-лигу, а также карьерному взлету и одновременно персональному падению человека, в котором до того никто бы не заподозрил антагониста,— Тедова протеже Нейта (Ник Мохаммед). Тот занимался в «Ричмонде» уборкой, подвергаясь насмешкам и оскорблениям игроков, но Тед разглядел в нем талантливого футбольного стратега и повысил до своего ассистента. Пожалуй, самым смелым ходом авторов, идущим вразрез с концепцией «доброго шоу», было показать, как «маленький человек», поднимаясь из грязи в князи, не становится благородным принцем, прощающим своих обидчиков, а начинает мстить всему миру и прежде всего тем, кто был к нему добр, за былые унижения.

В итоге новый футбольный год Тед и Нейт встречают уже полновесными соперниками, а в представлениях последнего — даже врагами. Ведь Нейт стал тренером «Вест-Хэма», нового клуба Руперта, и противостояние двух команд — одна из основных интриг сезона. Ребекка, позабыв об осознанности, жаждет одержать победу над бывшим мужем, футболисты «Ричмонда» продолжают вести насыщенную личную жизнь, в клубе появляются новые яркие персонажи, а Тед задается вопросом, не начал ли он уже злоупотреблять британским гостеприимством.

С самого начала, когда «Тед Лассо» только появился в эфире в пандемийном 2020 году, вернул зрителям оптимизм и стал хитом, его создатели Джейсон Судейкис, Билл Лоуренс и Брендан Хант (он также играет лучшего друга Теда, тренера Бороду) предупреждали, что задумали сериал на три сезона — ни больше ни меньше. На современном телевидении авторам редко выпадает возможность закончить шоу на своих условиях: их либо скоропостижно закрывают из-за плохих рейтингов, либо тянут бесконечно из-за хороших, до точки, когда интерес зрителей к персонажам и истории окончательно иссякает, а то и превращается в раздражение. Путь «Теда Лассо», несмотря на все успехи, не назовешь совсем безоблачным: если первый сезон получился на удивление цельным, то в более длинном втором случались уже и лишние эпизоды, и не самые удачные сюжетные линии. Удастся ли в последних двенадцати эпизодах свести все концы с концами и завершить историю так, чтобы зрители не вздыхали с облегчением, а хотели больше, но в то же время понимали, что точка поставлена в правильном месте? Пока сезон начался для «Ричмонда» не слишком удачно, и все футбольные эксперты предсказывают ему очередное поражение. Но не зря же главным лозунгом Теда с его первых дней в команде было слово «верить».