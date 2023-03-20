Армейцы оказались тверже лидера

В центральном матче 20-го тура ЦСКА на своем поле обыграл — 1:0 — «Зенит», сыграв против него очень плотно и жестко и дождавшись удачи во втором тайме, когда рикошет помог отличиться Федору Чалову. Положение петербургского клуба, несмотря на поражение, все равно остается прочным. Он опережает ставший его ближайшим преследователем «Ростов» на семь очков.

Главный матч тура, с одной стороны, не баловал обилием таких событий, из которых потом нарезают занимательные видео, а с другой, дарил поводы для разных сопоставлений и обобщений. Ну вот, допустим, он напоминал, что предыдущая неделя была для «Зенита» удивительно тяжелой по его меркам. Сначала петербуржцы кое-как, на флажке одолели в чемпионате «Химки», затем вылетели из «Фонбет» Кубка России, потерпев поражение в серии пенальти от «Динамо». И природа зенитовских проблем в этих встречах была в принципе одной и той же.

Фундаментом игры «Зенита», как игры любого европейского гранда, выступает уверенное владение мячом — не ради процента, а ради продвижения вперед, расшатывания обороны. Соперники — и «Химки», и особенно «Динамо» в концовке кубкового матча — приспособились правильно и вовремя накрывать зенитовцев в середине поля. Отсюда и появлявшиеся у них возможности.

ЦСКА в стартовые полчаса в этом смысле играл еще лучше «Динамо». То все-таки долго присматривалось к «Зениту», выказывало определенную робость. Армейцы же постоянно рвались в стыки, пользуясь тем, что судья Сергей Карасев в этот вечер не был настроен свистеть при любом падении. Он давал бороться, а борьба часто выливалась в армейские перехваты, после которых Хесус Медина, как ошпаренный, несся к чужим воротам, надеясь на то, что партнеры на рывок отреагируют должным образом. Медине и в самом деле, бывало, доставались недурные передачи, но с моментами все равно отчего-то не склеивалось. И только этот нюанс мешал признать успех ЦСКА на разгоне безусловным. К плотности, цепкости и цельности ему не мешало добавить остроты.

В итоге «Зенит», помучившись, кажется, понял, как все эти расставленные на пути капканы обходить. И, скорее всего, новая травма центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, только что восстановившегося после серьезного перелома, а в этом матче попросившего замену за четверть часа до перерыва, едва ли была основной причиной стилистических трансформаций, происходивших на поле. Еще при Дивееве «Зенит» стал куда симпатичнее.

А сразу после ухода защитника петербуржцы едва не забили. Это была как раз такая комбинация, которые, по идее, «Зенит» должен выдавать конвейерным способом — с тонкими пасами в касание-два, с забеганиями и перемещениями. В этой на острие суждено было очутиться Матео Кассьерре, которого Далер Кузяев оставил, по сути, перед Игорем Акинфеевым. Кассьерра пробил немножко топорно, что ли, и армейский голкипер устоял.

ЦСКА на этот выпад попробовал ответить своими. Прорыв Федора Чалова со стороны смотрелся почти таким же опасным, как и удар Кассьерры. Впрочем, и зенитовский голкипер Михаил Кержаков показал, что с концентрацией у него все в порядке.

Перерыв привнес в армейский футбол ту щепотку твердости, которой он, казалось, лишился, после того как перед отдыхом оживились гости. Редко доводится видеть «Зенит» настолько беззубым, каким он предстал в начале второго тайма. Игра ЦСКА в обороне — многослойная, с выстроенным перед штрафной шипастым редутом из крепких ребят вроде Виллиана Роши — тянула на почти образцовую. Это был как раз тот случай, когда сквозь такие построения не проскочит и мышь.

Другое дело, что и хозяева не намекали на то, что собираются забивать. Это был тот самый классический случай, когда коса нашла свой камень. Такое, по крайней мере, возникало ощущение: матч наполнен доверху всякими тактическими и стратегическими нюансами, но, похоже, обречен вырулить к нулевой ничьей.

Ничего подобного. Гол все же созрел, когда Федор Чалов рискнул пальнуть, находясь в двух десятках ворот, немножко под углом к ним. Рискнул, как выяснилось, не зря. Мяч по дороге задел Дугласа Сантоса, слегка срикошетил от него и тем самым превратил в бесполезный прыжок Михаила Кержакова.

«Зенит», уже выбравший девизом монотонность, уже, кажется, не возражавший против мирного исхода, разозлился и насел на ЦСКА жестко и страстно. И почти сравнял счет после углового. Матео Кассьерра снова был безупречен во всем, что касается подготовки к удару. Он вовремя выпрыгнул. Он классно завис в воздухе, оставив в дураках Виктора Мендеса. Но снова с ударом у Кассьерры не сложилось. Мяч стукнулся в стойку.

А уже в компенсированное время сфальшивил Алексей Сутормин. Малком, до этого наглухо закрытый, обеспечил ему возможность расстреливать ворота практически без помех — надо лишь как следует подстроиться под отданный верхом мяч. Сутормин запустил его над перекладиной.

«Зенит» потерпел второе поражение в чемпионате, но принципиально на его положение оно не повлияло. Отрыв зенитовцев от ближайшего преследователя по-прежнему велик — семь очков.

Ближайшим их преследователем между тем является уже не «Спартак», который в субботу проиграл — 0:2 — «Оренбургу», а «Ростов», осечки в туре не допустивший. В его гостевом матче с потихоньку тонущими «Химками» все решили два нарушения правил со стороны хозяев в первом тайме. Одно — это фол Брайана Идову, задевшего сзади по ноге Николая Комличенко и заставившего арбитра Владимира Москалева назначать пенальти: его реализовал Максим Осипенко. Второй — каратистский прием, которым Жаниу Бикел через десять минут после этого, на излете стартового получаса игры, срубил Кирилла Щетинина. Москалев показал Бикелу красную карточку, а в меньшинстве «Химкам», разумеется, было куда сложнее наступать, чем в равных составах. Впрочем, на финише матча они все равно как-то умудрились создать пару моментов, но счет так и не сравняли из-за внимательности ростовского голкипера Сергея Песьякова и незадачливости своего форварда Маркоса Гильерме.

Что касается ЦСКА, то он сравнялся по набранным очкам с «Динамо». Этот тандем располагается сразу за топ-тройкой. От «Спартака» его отделяет пять баллов.

20-й тур «Оренбург»—«Спартак» 2:0 Ковалев, 17; Воробьев, 23. «Урал»—«Динамо» 0:1 Тюкавин, 90. «Факел»—«Сочи» 3:0 Гонгадзе, 34 (пен.); Магаль, 73; Ивахнов, 79. Удаление: Мелкадзе («Сочи»), 81 (2 ж. к.). «Локомотив»—«Краснодар» 3:2 Баринов, 47; Глушенков, 51; Дзюба, 65 — Алонсо, 29; Кордоба, 39. Незабитый пенальти: Дзюба, 45. Удаления: Смольников, 72 (2 ж. к.) — Рамирес, 63 (2 ж. к.). «Химки»—«Ростов» 0:1 Осипенко, 18 (пен.). Удаление: Бикел («Химки»), 29. «Крылья Советов»—«Ахмат» 0:1 Тимофеев, 46. «Пари Нижний Новгород»—«Торпедо» 1:1 Гоцук, 34 — Рейна, 58 ЦСКА—«Зенит» 1:0 Чалов, 72. Турнирная таблица В Н П М О 1. «Зенит» 15 3 2 53:10 48 2. «Ростов» 12 5 3 36:27 41 3. «Спартак» 12 4 4 45:24 40 4. «Динамо» 10 5 5 36:24 35 5. ЦСКА 10 5 5 35:20 35 6. «Ахмат» 10 2 8 31:29 32 7. «Оренбург» 10 1 9 40:40 31 8. «Краснодар» 8 5 7 38:35 29 9. «Сочи» 8 4 8 29:39 28 10. «Урал» 7 4 9 24:31 25 11. «Локомотив» 6 4 10 27:37 22 12. «Крылья Советов» 5 5 10 20:31 20 13. «Нижний Новгород» 5 5 10 24:35 20 14. «Факел» 2 11 7 27:37 17 15. «Химки» 3 4 13 19:41 13 16. «Торпедо» 1 5 14 10:34 8

Алексей Доспехов