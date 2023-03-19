Трамваи «Минин» запустят по городскому кольцу Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на городском трамвайном кольце в ближайшее время начнут работу трамваи «Минин», которые российско-белорусское предприятие «Нижэкотрнас» собирает в Ворсме.

По данным пресс-службы областного заксобрания, они будут работать на маршруте №2.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2023 годув Нижний Новгород планируется поставить 80 новых трамваев «МиНиН»ю. Всего «Нижэкотрнас» планируют выпустить для Нижнего Новгорода 176 вагонов. Первый такой трамвай с конца февраля работает в Автозаводском районе города.

Андрей Репин