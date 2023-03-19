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Коммерсантъ FM
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Вайоминг стал первым штатом США, в котором запретили таблетки для аборта

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон 17 марта подписал закон о запрете таблеток для абортов. Это первый штат США, в котором введен подобный запрет.

Закон запрещает медикаментозный аборт за исключением ряда случаев, в том числе лечения самопроизвольного выкидыша. За продажу таблеток для аборта предусмотрено лишение свободы до шести месяцев и штраф до $90 тыс. При этом закон не предполагает уголовного преследования женщин, совершивших медикаментозный аборт.

Как передает Axios, окружной судья Техаса Мэтью Качсмарик собирается отозвать у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение на продажу мифепристона, одного из главных препаратов для прерывания беременности. Это могло бы существенно облегчить введение запрета на медикаментозный аборт на территории всех США.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил федеральные гарантии права на аборт, передав полномочия относительно запрета или разрешения абортов законодательным органам самих штатов. С того момента уже 11 штатов приняли законы, ограничивающие право на аборт.

Эрдни Кагалтынов

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