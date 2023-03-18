Северокорейская газета рассказала о 800 тыс. членов комсомола, записавшихся в армию за один день

За сутки 17 марта около 800 тыс. учащихся и членов комсомола Северной Кореи написали заявление с просьбой принять их в Корейскую народную армию (КНА). Об этом сообщила газета Rodong Sinmun, которую выпускает Трудовая партия КНДР.

«Согласно совокупным данным 17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды народной армии»,— сказано в сообщении газеты. В издании добавили, что во всех регионах страны продолжает расти число желающих вступить в ряды КНА.

В КНДР срочная военная служба обязательна, на службу призывают мужчин и женщин, достигших 17 лет. Срок срочной службы для женщин составляет три года, для мужчин — 10 лет.

На этой неделе КНДР запустила три баллистических ракеты. Две были запущены 14 марта, еще одна — 16 марта. В КНДР заявляли, что пуск 16 марта был ответной мерой на военные учения США и Южной Кореи, которые начались 13 марта.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Олеся Павленко