Сталь прикинулась никелем

Продавец металла из Индии обманул одного из крупнейших трейдеров мира на $0,5 млрд. Мошенничество с закупками никеля обнаружила компания Trafigura Group. Выборочная проверка выявила, что в контейнерах с никелем его не оказалось: поставщик загрузил более дешевое сырье — обычную сталь. В результате убытки трейдера составили почти $600 млн, сообщили в Trafigura Group. И компания подозревает, что это не было единичным случаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщается, что трейдер уже уволил главу своего подразделения, который отвечал за торговлю никелем и кобальтом, а также подал иск против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких подконтрольных ему компаний.Собственное расследование провели в Bloomberg. Аналитик агентства Сью Кинан рассказала, что на рынке металлов довольно часто встречаются подтасовка документов и подмена товара:

«Bloomberg сообщал в прошлом году о ряде инцидентов и случаев мошенничества, в том числе с участием компаний из Китая. У нас есть данные о поддельных складских квитанциях, дубликатах отгрузочных документов и контейнеров, заполненных раскрашенными булыжниками. Вопросы безопасности и проверок — это что-то новое для отрасли, по крайней мере, для таких металлов, которые не являются драгоценными. Для Trafigura, одного из крупнейших трейдеров энергоносителей и металлов, это потери, которые вызывают вопросы о проверке контрагентов и заключении сделок».

Bloomberg отмечает, что именно никель чаще всего используется в различных мошеннических схемах. С одной стороны, это дорогой материал — одна тонна на Лондонской бирже стоит больше $27 тыс. С другой, никель продается в больших объемах, и такие сделки не обременены множеством ограничений, а контроль за перевозками довольно слабый.

Случай с Trafigura Group действительно не уникальный, и большого влияния на рынок он не оказал, пояснил руководитель отдела аналитики ресурсных секторов компании «Ренессанс Капитал» Борис Синицын: «История с поставками, когда где-то потерялся металл, кто-то его должен был поставить, но не поставил, не происходит в цепочке спроса. То есть, условно говоря, конечные потребители не стали из-за этого меньше потреблять никеля, на это никак событие не повлияло. И, соответственно, я пока не вижу, чтобы это как-то отразилось на конъюнктуре.

Есть большой тренд на рост объема предложения из Индонезии, который, по сути, делает профицитным рынок никеля в моменте последние несколько лет».

За последний год цены на никель на мировом рынке выросли на 44% по сравнению с 2021-м. Это связано с военным конфликтом на Украине и санкциями против российских компаний. РФ входит в тройку крупнейших добытчиков металла в мире.

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Светлана Белова