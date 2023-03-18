«Спартак» прервали на самом интересном месте

В 20-м туре чемпионата России по футболу потерпел поражение один из лидеров — «Спартак». Москвичи уступили на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2 и могут теперь не только отпустить возглавляющий премьер-лигу «Зенит» на 11 очков, но и пропустить на второе место «Ростов», пока отстающий от них на два балла. Тем временем «Динамо» одолело «Урал» — 1:0, а «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» — 3:2, проигрывая 0:2.

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Матч «Спартака» с «Оренбургом» открывал программу 20-го тура. Всем известно, что уральский клуб исключительно хорош на своем искусственном поле. В девяти предыдущих домашних встречах он потерпел лишь одно поражение при семи победах. Казалось, что команду Марцела Лички ослабит уход одного из лучших бомбардиров чемпионата Владимира Писарского, ранее выступавшего под фамилией Сычевой, но нет. Разгромив «Сочи» 4:0 в гостях, она показала, что может быть сильной и без него.

Теперь от «Оренбурга» досталось и «Спартаку». Уже к 23-й минуте претендент на серебряные медали горел 0:2. Сначала креативный Антон Зиньковский так «накреативил» в середине поля, что потерял мяч, который Дмитрий Воробьев тут же доставил Юрию Ковалеву, вышедшему один на один с вратарем и уверенно разобравшемуся с Александром Селиховым. А вскоре Брайан Мансилья легко убежал от Даниила Денисова по левому флангу и прострелил на Воробьева, который пяткой забил второй гол. Причем хозяева и дальше продолжали терзать «Спартак» своими контратаками, а тот крайне неудачно действовал в позиционном нападении.

Для красно-белых это был худший матч за долгое время, и все шло к тому, что в Оренбурге прервется их серия без поражений, составлявшая десять встреч.

Более того, гости балансировали на грани крупного поражения. Уже во втором тайме дважды мог отличиться Мансилья — Селихов спас «Спартак». Только после часа игры голевые моменты стали возникать и у ворот Николая Сысуева, но Руслан Литвинов и Шамар Николсон упустили их, а Александр Соболев попал в штангу. Москвичам тоже повезло, когда Лукас Вера не попал практически в пустой створ. Впрочем, и Николсон совершил какой-то невообразимый промах с двух метров. «Спартак» проиграл 0:2 и, оставшись с 40 очками, рискует потерять вторую позицию в чемпионате, которую в случае победы над «Химками» в воскресенье может занять «Ростов». Между тем капитана и центрального защитника Георгия Джикию столичный клуб уже потерял из-за травмы.

Тяжелый выезд на Урал ждал и «Динамо», которое гостило в Екатеринбурге. «Урал» Виктора Гончаренко уже очень давно перестал проигрывать, а именно после десятого тура, когда уступил дома «Ахмату». И если хозяева явно были на ходу и на кураже, то москвичи ощущали последствия сверхзатратного кубкового матча с «Зенитом». Кроме того, гости испытывали и кадровый голод, учитывая, что к группе травмированных футболистов добавились дисквалифицированные Муми Нгамалё и Даниил Фомин.

Екатеринбуржцы попытались смять ослабленное «Динамо» в дебюте, но оно выстояло, снизило уровень давления на свои ворота до минимума и едва не забрало первый тайм.

Арсен Захарян вывалился прямо на голкипера Илью Помазуна, который сумел парировать плотный удар в упор. После перерыва «Урал» снова навалился на динамовцев и заставил их много обороняться. Однако они терпели и при удобной возможности жалили соперника собственными атаками, одна из которых завершилась голом Дениса Макарова. Правда, зоркий VAR отыскал в том эпизоде офсайд. Но в концовке бело-голубые все же вырвали победу. На 89-й минуте все решил Константин Тюкавин, которому подсобил в чужой штрафной площади Ярослав Гладышев. А у хозяев еще нарвался на красную карточку главный тренер Гончаренко. Выиграв 1:0, «Динамо» с 35 очками отклеилось от ЦСКА (32) и подтянулось к «Ростову» (38).

Привлек внимание и матч с участием другого московского клуба — «Локомотива», который принимал «Краснодар». Железнодорожники хотели продлить победную серию до трех встреч и еще дальше отодвинуться от зоны стыков с представителями первой лиги. Кубанцы же имели шанс догнать располагавшийся на пятом месте ЦСКА, у которого впереди сложная игра с «Зенитом». Они же создали первый голевой момент, когда неберущийся удар Эдуарда Сперцяна отразила перекладина. А потом гости образцово исполнили угловой. Мастер стандартных положений Сперцян подал точно на Хуниора Алонсо, и парагвайский защитник забил из-под опекавшего его Артема Дзюбы.

«Локомотив» мог быстро восстановить равенство, но Франсуа Камано непостижимым образом промазал после навеса Игоря Смольникова. Зато краснодарец Джон Кордоба протаранил оборону москвичей, затащил мяч в штрафную и отправил его в сетку с помощью рикошета от Хермана Конти. Затем опять активизировались хозяева, и Антон Миранчук не использовал еще один отличный момент. Они даже не реализовали пенальти, назначенный за нарушение Сперцяна на Смольникове. К «точке» подошел Дзюба и откровенно спижонил, пытаясь перехитрить вратаря Станислава Агкацева, который разгадал замысел нападающего и спокойно взял мяч.

Но «Локомотив» не сдавался и сразу после перерыва сократил разницу усилиями Дмитрия Баринова, а также ассистировавшего ему Сергея Пиняева.

Уже на 51-й минуте вышедший на замену Максим Глушенков и вовсе сравнял счет, сыграв в стеночку с Дзюбой. Окрыленные успехом железнодорожники понеслись добивать «Краснодар», и только Агкацев эффектным сейвом помешал сделать это Рифату Жемалетдинову. Однако гости все-таки дрогнули под неистовым натиском красно-зеленых. На 63-й минуте вторую желтую карточку схлопотал Кристиан Рамирес, и почти тут же Дзюба вывел «Локомотив» вперед, подкараулив отскок от перекладины.

Правда, на 72-й минуте команды снова оказались в равных составах, после того как Смольников тоже покинул поле за два предупреждения. И уже краснодарцы бросились спасать матч, в котором страсти кипели до финального свистка. Но москвичи не отдали выстраданную волевую победу — 3:2, которая позволила им приподняться на 11-ю строчку с 22 очками.

Александр Ильин