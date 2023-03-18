В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7, погиб один человек

В Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков находился в 59 км от города Гуаякиль на побережье Тихого океана на глубине 80 км. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Местные СМИ сообщают, что несколько районов Гуаякиля осталось без света. Толчки ощущались в провинциях Гуаяс, Эль-Оро, Лос-Риос и Эсмеральда.

Позже стало известно, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек в городе Куэнко. Он находился в транспортном средстве, когда на него упали обломки здания. Власти также сообщали о разрушении нескольких зданий в Гуаякиле.

Олеся Павленко