В Аравийском море завершились учения России, Китая и Ирана

Военно-морские учения России, Китая и Ирана в Аравийском море завершились, сообщили в пресс-службе Северного флота. Учения проходили с 16 по 17 марта. В них участвовал фрегат «Адмирал Горшков», носитель гиперзвуковых ракет «Циркон».

Участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, а также провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Военные также отрабатывали артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время и провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи терпящему бедствие кораблю.

С российской стороны, кроме «Адмирала Горшкова», в учениях участвовал средний морской танкер «Кама». После завершения маневров фрегат «Адмирал Горшков» зашел в порт Чахбехар в Иране для подведения итогов учений и пополнения запасов продовольствия и воды.

Олеся Павленко