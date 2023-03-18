Трамп допустил свое задержание 21 марта и призвал к протестам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена, и призвал своих сторонников протестовать. Об этом говорится в сообщении соцсети господина Трампа Truth Social. Представитель окружной прокуратуры отказался комментировать агентству Reuters эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Господин Трамп пишет, не предоставив доказательств, что «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что он будет задержан. 45-й президент не раскрыл, в чем будут заключаться обвинения.

«Протестуйте, верните нашу нацию обратно!» — призвал Дональд Трамп.

Reuters сообщает, что офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в 2023 году начал представлять доказательства большому жюри, расследующему выплату в размере $130 тыс., которую Майкл Коэн, бывший личный адвокат господина Трампа, произвел порнозвезде Сторми Дэниелс в последние дни предвыборной кампании в 2016 году.

По словам адвоката Майкла Коэна Лэнни Дэвиса, тот давал показания перед большим жюри в понедельник и среду. Заседания большого жюри не являются публичными, отмечает Reuters.

По словам адвоката 45-го президента США Сьюзан Нечелес, офис господина Брэгга ранее в этом месяце пригласил Дональда Трампа дать показания перед большим жюри, расследующим выплаты.

Госпожа Дэниелс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, говорит, что у нее был роман с Трампом 10 лет назад, господин Трамп отрицал этот роман.

В ноябре 2022 года 45-й президент США подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году. По данным февральского опроса Reuters/Ipsos, он лидировал среди своих конкурентов-однопартийцев, заручившись поддержкой 43% республиканцев.

Мария Федотова