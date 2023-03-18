Россияне требуют зрелищ

Траты россиян на развлечения превысили допандемический уровень. Речь о концертах, спектаклях, стендап-шоу и других мероприятиях. Средний чек на них по стране вырос зимой на 30% год к году и превысил 2,5 тыс. руб. В Москве расходы показали 7% рост. Об этом сообщают билетные агрегаторы. Число таких заказов на «Яндекс Афише» минувшей зимой оказалось на 60% больше, чем зимой 2019-го и 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Однако, по данным Ticketland, в Москве спрос на развлекательные мероприятия, напротив, упал на 15% по сравнению с допандемическим сезоном. Выбор шоу стал более скудным, поясняет директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев:

«В 2022 году, когда артисты начали уезжать за границу, предложение, по нашим оценкам, сократилось до 30% даже с момента начала пандемии. Если говорить про текущую ситуацию, то мы, скорее, видим не рост предложения, но рост спроса. Те, кто замещают освободившуюся нишу, пользуются большой популярностью. Те же известные лица в топе — Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Молодые артисты, которые раньше собирали небольшие площадки, переквалифицировались на тысячные залы, и в принципе продаются. Пользуются популярностью ностальгические мероприятия. "20 лет Фабрике звезд", например. Запланированы те же самые масштабные фестивали, которые всегда проходят летом — "Дикая мята", Red Summer, Signal. Билеты уже есть в продаже, но пока активным спросом они не пользуются.

Тренд по отъезду артистов характерен и для театров, но в целом всем давно известные мастодонты продолжают оставаться лидерами. Глубина продаж восстановилась близко к докоронавирусным. На премьеру театра Вахтангова "Амадей" билеты раскупили за несколько дней. Возрос спрос на спектакли комедийного и юмористического характера. Одним из лидеров стала антреприза "Идеальный муж"».

Многие музыканты, в том числе «Би-2», ДДТ и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) в 2022 году заявляли об отменах и срывах своих концертов. Часто инициатива исходила со стороны площадок. Так, летом московский «ГлавКлуб» сообщил об отмене анонсированных выступлений групп «Несчастный случай», Anacondaz и певицы Манижи. В официальном заявлении площадки указывалось, что «решение принято под давлением государственных органов.

Кроме того, многие организаторы концертов покинули рынок, это неизбежно сказалось на качестве шоу, говорит главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов:

«Зарубежных артистов нет и не будет. Многие российские звезды тоже перестали выступать, поэтому я не вижу оснований для роста оборотов. Особенно на фоне дефицита артистов первого эшелона. Начинающие представители индустрии пока не дошли до такого уровня. Другой вопрос, что и организаторов, которые действительно умеют делать масштабные шоу, тоже осталось не мало. Сейчас в основном работают начинающие компании, имеющие мало опыта. Поэтому бывают разные неприятности — мошенничество, просто недостаточно грамотная организация мероприятий. Надо иметь в виду, что у нас статистика не считает это направление. Каждый билетный оператор считает свое. Но в законодательстве не прописано, что такое концерт. Количество концертов никак не вычисляется».

Страну в 2022 году покинули несколько известных театральных режиссеров. Среди них Дмитрий Крымов и Юрий Бутусов. СМИ писали и о волне увольнений среди актеров. В феврале из театра Моссовета ушел Александр Филиппенко. Месяцем ранее из МХТ имени Чехова уволили актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. В «Современнике» не состоялись февральские и мартовские показы спектакля с участием Лии Ахеджаковой. Так или иначе, громких премьер в Москве станет значительно меньше, допускает театральный журналист, блогер Олег Лапшин:

«Потеряно очень много знаковых фигур, топ-режиссеров — Дмитрий Крымов, который был явным властителем умов, Кирилл Серебренников, Юрий Бутусов, — каждый из них постоянно выдвигался на "Золотую маску". Главный режиссер Театра имени Маяковского, будучи литовцем — Миндаугас Карбаускис — уехал. В Театре Наций сложилась не очень простая ситуация.

Он был одним из самых коммерчески успешных театров для элитной публики. Художественная программа строилась на том, что каждый сезон, кроме обычных спектаклей, у них было два блокбастера. Но эти блокбастеры ставили, как правило, зарубежные режиссеры. Актеры, например, Чулпан Хаматова тоже уехала. Пришлось снимать спектакли из репертуара. Иван Вырыпаев запретил ставить свои постановки — это потеря, но она уже оплакана.

Что касается новых имен, пока сложно об этом говорить, так как ставят спектакли в основном "темные лошадки", невозможно заранее предсказать, насколько они хороши. Приходят какие-то новые площадки. Например, "Внутри", которую открыл не театральный деятель, а архитектор Олег Карлсон, и она очень быстро становится модной. В "Шалом", прозябавший много лет, приехал Олег Липовецкий, и он стал очень популярным театром.

Сейчас востребован репертуар, дающий утешение, с каким-то хэппи-эндом. А какой-то зритель, возможно, захочет, наоборот, остроты. Возможна ли она? Да, но все эзоповым языком. Однако пока гайки не зажаты до такой степени».

Средняя цена билетов в театр, по данным агрегаторов, в 2022-ом году в регионах выросла на 13%. В Москве показатель не изменился.

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Елизавета Скобцова