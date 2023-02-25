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Коммерсантъ FM
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Россияне тратятся в кино

Благодаря чему вырос средний чек при посещении заведений

Россияне стали больше тратить в кинотеатрах. По данным банка «Русский стандарт», за год средний чек вырос на 11% и теперь превышает 1 тыс. руб. В эту сумму включена стоимость билета, еда вроде поп-корна, комбо-наборов и напитки. По мнению аналитиков, росту трат в кинозалах способствовали полное снятие карантинных ограничений и удачные семейные новогодние кинопремьеры.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васянин объясняет увеличение среднего чека удорожанием меню в буфете. Примечательно, по его словам, что продажи газированных напитков в кино в минувшем году не упали, несмотря на уход из России Coca-Cola и Pepsi:

«Средняя цена билета у нас за год практически не поменялась, это связано с отсутствием премиальных форматов — IMAX, Screen Max и так далее и уходом голливудских студий. А средний чек в баре действительно подрос, и это связано с сильно подорожавшими ингредиентами: зерном, маслом и прочим. В принципе потребительская корзина, так сказать, кинотеатра не поменялась. То есть большую часть в ней составляет попкорн, начос и напитки. Все-таки в баре чаще совершаются спонтанные покупки: если гость хочет пить, то он покупает то, что есть в меню. Мы не традиционный ритейл, где всегда есть выбор. У нас вместо Coca-Cola пришел "Добрый Cola", и продажи его не упали».

Когда игроки рынка прогнозируют восстановление кинопроката

Когда игроки рынка прогнозируют восстановление кинопроката

Из-за ухода голливудских мейджеров кассовые сборы в России снизились до 23,7 млрд руб. По сравнению с допандемическим 2019 годом падение составило 57%. Это следует из статистики Единой системы сведений о показах в кинозалах. При этом чуть больше половины сборов — 52% — обеспечили отечественные ленты.

Даже в этих условиях повышать цены для посетителей, неудачная идея, отметила директор ГУМ-кинозала Этери Кахидзе: «Я против того, чтобы компенсировать ценой на билеты или лимонады потери отрасли. Надеюсь, что нам не придется менять ценовую политику, потому что у нас есть публика, которая привыкла к нашему кинотеатру. Что касается абонементов, то у нас эта система действует с первого дня работы кинотеатра. У нас можно приобрести абонемент на 10 просмотров со скидкой. У нас есть очень много разных программ поощрения гостей».

Что ждет кинотеатральную индустрию в 2023 году

Что ждет кинотеатральную индустрию в 2023 году

Походы в кино остаются самым популярным видом развлечений вне дома, утверждают аналитики «Русского стандарта». Если сравнить объемы трат, то в топе также оказались спорт и танцы, на третьем месте — парки аттракционов, цирк и аквапарки. Следом по популярности идут концерты, театры и выставки.

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Алексей Нарышкин

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