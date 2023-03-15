Театры вытянули счастливый билет

Россияне стали больше тратить на развлечения. По данным сервисов «Яндекс Афиша», Ticketland и МТС Live, прошедшей зимой спрос на билеты на разные мероприятия вырос почти на треть год к году. Агрегаторы также отмечают увеличение среднего чека. С началом боевых действий на Украине интерес к концертам и спектаклям начал стремительно падать, но вскоре организаторы стали говорить о восстановлении рынка. Но вернулся ли он к допандемическим показателям?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских считает, что говорить об этом пока рано: «Как только все это началось, рынок был практически парализован. Несколько месяцев зритель вообще не ходил на мероприятия за очень редким исключением. Сборы упали до 20-40%, плюс было много отмен, переносов, и это несопоставимо с тем, что есть сейчас.

За этот год рынок как-то более или менее выровнялся. Можно сказать, что у нас стабильно неплохое положение. Мы стремимся к допандемическим показателям. Наверное, рано говорить о том, что у нас все великолепно и можно ни о чем не задумываться. Конечно, есть разные нюансы, обстоятельства. Бывает, что аудитория каким-то образом реагирует на те или иные новости, и останавливаются или уменьшаются темпы реализации билетов.

Кроме того, сдвинулась глубина продаж. Если раньше мероприятия продавались за три-четыре месяца, то сейчас — за неделю-две, а в некоторых регионах за два-три дня. Что касается изменения структуры рынка, есть крупные игроки, которые уехали, есть те, которые из-за пандемии перестали работать — не выдержали просто этого кризиса. Кто-то не справился со вторым кризисом, потому что это дополнительные риски, нужны финансовые ресурсы, которые не у всех есть.

Тем не менее на места ушедших промоутеров потихоньку приходят новые имена, поэтому каких-то пустых ниш нет».

В «Яндекс Афише» фиксируют снижение интереса к кино и увеличение спроса на выставки, спектакли и стендап-концерты. Тем не менее статистика операторов может оказаться неточной, считает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, рост расходов можно объяснить техническими причинами:

«Нужно обратить внимание на сокращение количества билетных операторов и их укрупнение. Может быть, билетная масса осталась примерно такой же, но сами операторы поделили рынок более плотно, и на одного из них приходится больший объем. Дело в том, что они достаточно часто проводят друг через друга операции, и, возможно, имеет место двойной счет.

У меня нет ощущения, что выросло количество мероприятий и прибыли. Скорее всего, оно осталось примерно на том же уровне. Так как в отрасли не существует ни статистики, ни системы учета, каждый считает по-своему, в результате получается, что один и тот же билет может быть посчитан не два-три раза, как раньше, а четыре-пять».

Как писал “Ъ”, на фоне восстановления рынка развлечений в прошлом году наблюдалась как минимум одна точка провала спроса. В 20-х числах сентября, вскоре после объявления мобилизации, интерес к мероприятиям упал практически до нуля.

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Илья Сизов