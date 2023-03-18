«Урал» в Екатеринбурге сыграет с московским «Динамо»

Футбольный клуб «Урал» в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 марта проведет встречу с московским «Динамо». Начало в 16:15. Перед встречей, с 16:00, для гостей стадиона сыграет челябинская группа барабанщиков The Noize. Главным судьей матча назначен Алексей Амелин.

«Урал» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. С начала сезона команда заработала 25 очков. Уральцы не проигрывали в 16 последних матчах. «Динамо» расположилось на четвертом месте таблицы с 32 баллами.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным списком игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор. Впервые в сборную вызван вратарь футбольного клуба «Урал» Илья Помазун.

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