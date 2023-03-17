Голкипер «Урала» Илья Помазун вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным списком игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор. Впервые в сборную вызван вратарь футбольного клуба «Урал» Илья Помазун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сбор российской команды начнется 19 марта в Новогорске (Московская область). 23 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном, 26 марта — с Ираком.

«26-летний Илья Помазун проводит отличный сезон. Во многом благодаря ему "Урал" достиг рекордной беспроигрышной серии, которая составила уже 16 матчей»,— рассказали в пресс-службе ФК «Урал». Всего в сезоне 22/23 Помазун провел в составе свердловского клуба 18 матчей в рамках чемпионата страны и семь — Кубка России, в пяти из них сыграл на ноль.

«Урал» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. С начала сезона команда заработала 25 очков.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте