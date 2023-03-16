Барабанщики из The Noize выступят на домашнем матче «Урал» – «Динамо»

Челябинская группа барабанщиков The Noize выступит перед футбольным матчем между клубами «Урал» и московское «Динамо», сообщила пресс-служба ФК «Урал». Игра в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 марта.

«Урал» сейчас занимает 10 место, у него 25 очков. «Динамо» на 4 месте, у него 32 очка. В первом круге встреча в столице закончилась победой москвичей со счетом 2:1.

Квартет The Noize был образован в Челябинске, до 2018 года выступал в Китае. В своих номерах барабанщики используют мультимедийные инструменты и яркие футуристические сценические костюмы. Широкую известность группа приобрела после выступления на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

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Дарья Башлыкова