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На участке улицы Красных Партизан в Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта

В Краснодаре с 10 апреля от улицы Аэродромной до 2-го Гаражного проезда установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщает администрация города.

На этом участке дороги есть специальные места для парковки, действие знака на них распространяться не будет. На остальных участках дороги будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

В мэрии объяснили, что ограничительные меры на этом участке необходимы для безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин на проезжей части.

Тат Гаспарян

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