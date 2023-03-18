Защита экс-мэра Белгорода готовится обжаловать его арест в кассации

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова Елена Палымова рассказала «Ъ», что решение о заключении ее доверителя под стражу будет обжаловано в кассационном порядке. Под стражей экс-чиновник находится с 8 марта, когда Свердловский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения на два месяца. Облсуд вчера оставил решение в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Иванов обвиняется во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) во время работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). По версии регионального Следственного комитета (СКР), по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава компании, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

Также СКР возбудил в его отношении еще два уголовных дела о получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет). По версии следствия, на посту гендиректора БИК Антон Иванов получил от представителя фирмы «Промагрострой» взятку в виде ноутбука Lenovo стоимостью более 150 тыс. руб. за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов. Превышение полномочий, как считают в СКР, выразилось в продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб госкорпорации оценивается в 10 млн руб.

«Удивляемся и терпим,— сказала Елена Палымова в ответ на просьбу прокомментировать новые уголовные дела. — Будем бороться за свободу». В своем Telegram-канале она написала: «Я вышла из суда с чистой совестью. С гордо поднятой головой. Мне не стыдно. Я и моя команда, и он — все мы сделали все, что могли. Да, мы хотели домой. Очень. Да, все понимали. Но верили в чудо (и делали все возможное для этого). Законными средствами. Сдаваться нельзя. Никогда. Русские не сдаются (как в том мультике). Но! А кто еще вышел с чистой совестью?! Всем ли присутствующим (либо отсутствующим, но принимающим участие в сием мероприятии) хорошо на душе?! Риторический вопрос…».

Сергей Толмачев