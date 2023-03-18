«Россвифт» планирует сменить название на «Росфинком»

Российская национальная ассоциация SWIFT («Россфивт») сменит название на «Российскую национальную ассоциацию участников финансовых коммуникаций (Росфинком)». Кроме того, ассоциация собирается расширить деятельность за счет консолидации участников инфраструктуры рынка, в том числе Системы передачи финансовых сообщений Банка России, SWIFT и CIPS, сообщается на сайте «Россфивт».

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации, позволяет быстро обмениваться в том числе платежными поручениями. CIPS — национальная китайская система банковских переводов. СПФС Банка России — российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно-телекоммуникационной системы регулятора.

Как сообщили в пресс-службе ассоциации, решение принято в связи с «изменениями в геополитической ситуации». Изменение названия должно быть утверждено общим собранием «Россфивт». Очередное собрание состоится 19 апреля.

После начала военной операции на Украине ЕС отключил от SWIFT ряд крупных российских банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ, РСХБ и Совкомбанк.

Эрдни Кагалтынов