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Коммерсантъ FM
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Суд в больнице долог

Экс-губернатор Пензенской области наконец предстал перед правосудием

В больнице московского СИЗО «Матросская тишина» начался процесс над бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и владельцем фармхолдинга «Биотэк» Борисом Шпигелем. Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на сумму около 30 млн руб., а бизнесмен — в их передаче. Необычный выбор места проведения слушаний обусловлен состоянием здоровья владельца «Биотэка».

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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фото: Басманный районный суд

Владелец «Биотэка» Борис Шпигель

Владелец «Биотэка» Борис Шпигель

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фото: Басманный районный суд

Владелец «Биотэка» Борис Шпигель

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помимо двух основных фигурантов подсудимыми являются жена бизнесмена Евгения Шпигель и еще три человека. Всем им вменяется посредничество в передаче взяток.

Слушания по существу на выездном процессе Измайловского райсуда планировалось начать еще в феврале. Однако вначале заседание было отложено из-за ухудшения здоровья владельца «Биотэка», а неделю назад стороны около шести часов эмоционально обсуждали законность продления ареста обвиняемых.

В итоге райсуд продлил аресты до 9 июля, однако перенес слушания на 17 марта. В пятницу за несколько часов обвинительное заключение наконец было зачитано, после чего никто из подсудимых вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

Теперь суд начнет заслушивать свидетелей обвинения.

Как ранее сообщал «Ъ», бывшему сенатору и владельцу одного из крупнейших российских фармхолдингов Борису Шпигелю инкриминируется дача взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву вменяется получение взяток от экс-сенатора (ч. 6 ст. 290 УК), а также незаконное хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Действия еще четверых подсудимых, среди которых жена экс-сенатора Евгения Шпигель, квалифицированы как посредничество в получении взяток (ст. 291.1 УК).

Материалы расследования состоят из 140 томов, а доказательная база в основном строится на данных прослушки телефонных переговоров фигурантов и движении средств по их счетам.

Интересно, что оперативное сопровождение расследования дела, как и разработка действующего на тот момент губернатора Белозерцева, осуществлялась исключительно силами сотрудников ГУЭБиПК МВД, без привлечения оперативников ФСБ.

Как следует из материалов расследования, в 2020 году, желая получить крупные контракты на поставку медикаментов для пензенских больниц, Борис Шпигель передал губернатору региона несколько взяток. Так, например, 5 июня 2020 года во время однодневной командировки в Москву Иван Белозерцев, заехав в гости к Борису Шпигелю, якобы лично от него получил 4 млн руб. А в сентябре 2020 года в Пензе губернатору через его водителя было передано еще 20 млн. руб. Кроме того, следует из материалов дела, владелец «Биотэка» подарил губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также в качестве взятки в деле фигурирует использование Иваном Белозерцевым автомобиля Mercedes-Benz S 350d 4Matic. Как считает следствие, с его помощью подсудимый незаконно получал транспортные услуги, в том числе во время двух своих визитов из Москвы в Санкт-Петербург, включая поездку на ПЭМФ.

Таким образом, общая сумма взяток, по версии следствия, составляет около 30 млн руб.

Помимо взяток, настаивает следствие, Иван Белозерцев незаконно приобрел и хранил в подсобке своего кабинета пистолет Макарова и 96 патронов к нему.

Оружие до его обнаружения оперативниками находилось в новом кожаном итальянском портфеле, а боеприпасы — в белом полиэтиленовом пакете. У кого был приобретен пистолет и откуда он попал к губернатору, следствию выяснить не удалось — у ствола оказался спилен номер, а само оружие не проходило по картотеке МВД. Причем две молекулярно-генетические экспертизы, проведенные следствием, не обнаружили на оружии, патронах, а также на пакете отпечатков пальцев и биологических следов Ивана Белозерцева.

Владислав Трифонов

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