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Коммерсантъ FM
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СКР проведет проверку выдачи МУС ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) Гааги ордеров на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

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Сегодня МУС выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Суд постановил, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не подчиняется юрисдикции МУС.

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