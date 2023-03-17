СКР проведет проверку выдачи МУС ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) Гааги ордеров на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Сегодня МУС выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Суд постановил, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не подчиняется юрисдикции МУС.