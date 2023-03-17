Эксперты ассоциации деревянного домостроения оценили качество сибирской фанеры Segezha Group

16 марта 2023 года в рамках выставки «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы», которая проходит в Красноярске, члены Ассоциации деревянного домостроения и руководители крупных строительных компаний посетили фанерный завод «Красфан» в городе Сосновоборске Красноярского края. С 2021 года предприятие находится в составе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»).



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В ходе визита гости познакомились с технологией производства фанеры, увидели уникальный природный рисунок шпона. Директор ООО «Красфан» Егор Горелов уделил особое внимание породному составу: «Сибирские разновидности европеиских пород древесины (ель, сосна, береза) отличаются наличием более темной центральной части, что придает шпону красивые оттенки и неповторимый рисунок. Хвоиные породы имеют меньшую, по сравнению с лиственными, удельную плотность, а также лучше противостоят гниению. Мы также уверены в успешном применении шпона в дизайне помещений как раз за счет уникального рисунка», – считает он.

Познакомившись с заводом, эксперты отметили высокий уровень культуры производства, современное оборудование и качество выпускаемой продукции: «Приятно побывать на таком современном предприятии, познакомиться с коллективом, который креативно мыслит и активно ищет новые направления для продукции. Будем совместно работать над применением фанеры в деревянном домостроении», – отметил Семён Гоглев, директор по стратегическому развитию Ассоциации Деревянного Домостроения.

Обсуждая рациональное применение фанеры в деревянном домостроении и при производстве малых архитектурных форм, эксперты отметили не только физико-механические качества, но и неподражаемую фактуру сибирского шпона, что позволит использовать этот материал в дизайне помещений для внутренней отделки. Известный архитектор, старший партнер и основатель компании Archiline Эмиль Арзангулян выразил заинтересованность в данном направлении: «Породы древесины, с которыми здесь работают, крайне интересны в архитектуре. Сейчас фанера повсеместно используется, как черновой материал в строительстве, при этом, учитывая те уникальные рисунки, которые мы увидели, можно получать материалы отделочного качества. Однозначно, это новая экспертиза, новые рынки и новое внимание от архитекторов и производителей мебели в адрес предприятия», – подчеркнул он.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО "Лесосибирский ЛДК № 1"