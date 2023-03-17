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Суд оштрафовал не вставшего во время гимна калужского депутата

Мировой суд в Малоярославецком районе Калужской области оштрафовал на 5 тыс. руб. депутата районного собрания Александра Лепендина (КПРФ), не вставшего во время исполнения гимна России. Господин Лепендин пояснял, что не смог встать, поскольку у него болели ноги после тренировки.

Фото: Районный информационный центр «Маяк»

Фото: Районный информационный центр «Маяк»

Исполнением гимна начинался отчет главы района, при этом, по словам депутата, на минуте молчания в память о погибших во время военной операции он «собрал силы в кулак» и встал.

Мировой суд оштрафовал его по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ), решение в силу пока не вступило, Александр Лепендин собирается его опротестовывать.

«Пока так. Будем опротестовывать»,— заявил он «РИА Новости».

Глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов также сообщил о решении суда в своем Telegram-канале, выложив пост из Telegram-канала журналиста Евгения Серкина, который следил за развитием истории депутата.

Мария Федотова

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